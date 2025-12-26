خبرگزاری کار ایران
در آینده نزدیک با ترامپ دیدار می‌کنم

در آینده نزدیک با ترامپ دیدار می‌کنم
رئیس‌جمهور اوکراین، گفت که دیداری با رئیس جمهور آمریکا، «در آینده نزدیک» انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین،  گفت که دیداری با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، «در آینده نزدیک» انجام خواهد شد.

 این امر نشان‌دهنده پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله بین روسیه و اوکراین است.

زلنسکی در پلتفرم ایکس نوشت: «ما حتی یک روز را هم از دست نمی‌دهیم. ما در مورد دیداری در بالاترین سطح - با رئیس جمهور ترامپ - در آینده نزدیک توافق کرده‌ایم.»

وی افزود: «قبل از سال نو می‌توان در مورد خیلی چیزها تصمیم گرفت.»

