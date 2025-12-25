خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه خبر داد؛

رهگیری و انهدام ۴۸ فروند پهپاد اوکراینی بر فراز چند منطقه روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی چند ساعت، ۴۸ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز چند منطقه روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، این عملیات از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روز پنجشنبه به وقت مسکو انجام شده و پهپادهای مهاجم از نوع هواگردی بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۳۶ پهپاد بر فراز استان بریانسک، ۹ پهپاد در استان بلگورود، ۲ پهپاد در استان کالوگا و یک پهپاد نیز در استان کورسک ساقط شده است.

مقام‌های روسیه اعلام کرده‌اند که نیروهای اوکراینی به‌صورت تقریباً روزانه مناطق مرزی روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، کورسک، ورونژ، روستوف و همچنین شبه‌جزیره کریمه را با پهپاد و موشک هدف قرار می‌دهند و در برخی موارد تلاش می‌کنند زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات غیرنظامی در عمق خاک روسیه را نیز هدف حمله قرار دهند.

وزارت دفاع روسیه تأکید کرده است که ارتش این کشور در واکنش به این اقدام‌ها، «تنها زیرساخت‌های نظامی اوکراین، مراکز مرتبط با مجتمع صنایع نظامی، انبارها و تأسیسات نگهداری یا تعمیر تجهیزات نظامی و محل تجمع نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی را هدف قرار می‌دهد».

 

 

