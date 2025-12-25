خبرگزاری کار ایران
دیدار اردوغان و عبدالفتاح البرهان در آنکارا

رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان و رئیس‌جمهوری ترکیه در دیداری رسمی در آنکارا، راه‌های ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در دیداری رسمی در آنکارا، راه‌های ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور را بررسی کردند.

این گفت‌وگوها امروز -پنج‌شنبه- در کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه برگزار شد و دو طرف ضمن تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌طور ویژه بر وضعیت خاورمیانه و شاخ آفریقا تمرکز کردند.

تحولات داخلی سودان و تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در این کشور، محور اصلی مذاکرات بوده است. در این چارچوب، طرفین به بررسی ابتکارات و اقدام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سودان پرداختند.

رئیس‌جمهوری ترکیه در این دیدار بر موضع ثابت آنکارا در حمایت از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان تأکید کرد و از آمادگی کشورش برای کمک به مردم سودان در مواجهه با شرایط دشوار انسانی خبر داد. این کمک‌ها قرار است از طریق آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) ارائه شود.

دو طرف همچنین بر ضرورت توقف فوری جنایات علیه مردم سودان و لزوم پاسخگویی عاملان این اقدام‌ها تأکید کردند.

در مقابل، عبدالفتاح البرهان با قدردانی از مواضع حمایتی ترکیه در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، بر عمق روابط تاریخی میان دو کشور تأکید کرد و از اردوغان بابت دعوت رسمی برای سفر به ترکیه تشکر کرد. وی روابط میان دو ملت را «پیوندهایی ریشه‌دار و دیرینه» توصیف کرد.

سفر البرهان به ترکیه در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک گسترده رئیس شورای حاکمیتی سودان برای بررسی راه‌های برون‌رفت از بحران این کشور انجام شده است؛ تلاشی که در آن، ترکیه به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در تحولات شاخ آفریقا و خاورمیانه نقش مهمی ایفا می‌کند.

 

 

