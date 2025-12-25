خبرگزاری کار ایران
پاپ شرایط وخیم انسانی در غزه را محکوم کرد

کد خبر : 1732889
رهبر کاتولیک‌های جهان در جریان سخنرانی کریسمس خود، وضعیت وخیم انسانی فلسطینیان در نوار غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان در جریان سخنرانی کریسمس خود، با تاکید بر رنج غیرنظامیان در غزه، به ویژه در شرایط سخت آب و هوایی، وضعیت وخیم انسانی فلسطینیان در نوار غزه را محکوم کرد.

پاپ، ضمن اشاره به وخامت بحران انسانی و رنج مداوم مردم در غزه گفت: «چگونه می‌توانیم به چادرهای غزه که هفته‌هاست در معرض باران، باد و سرما هستند، فکر نکنیم؟».

 

