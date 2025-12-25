پاپ شرایط وخیم انسانی در غزه را محکوم کرد
رهبر کاتولیکهای جهان در جریان سخنرانی کریسمس خود، وضعیت وخیم انسانی فلسطینیان در نوار غزه را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیکهای جهان در جریان سخنرانی کریسمس خود، با تاکید بر رنج غیرنظامیان در غزه، به ویژه در شرایط سخت آب و هوایی، وضعیت وخیم انسانی فلسطینیان در نوار غزه را محکوم کرد.
پاپ، ضمن اشاره به وخامت بحران انسانی و رنج مداوم مردم در غزه گفت: «چگونه میتوانیم به چادرهای غزه که هفتههاست در معرض باران، باد و سرما هستند، فکر نکنیم؟».