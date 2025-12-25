بیانیه مشترک ۱۴ کشور در محکومیت تصویب شهرک سازی در کرانه باختری
چهارده کشور در بیانیهای مشترک تصویب شهرک سازی جدید در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چهارده کشور روز گذشته –چهارشنبه- تصویب ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل را محکوم کرده و هشدار دادند که این تصمیم، قوانین بینالمللی را نقض و چشمانداز صلح در منطقه را تهدید میکند.
دولتهای بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایسلند، ایرلند، مالت، هلند، نروژ، اسپانیا، بریتانیا و ژاپن در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «چنین اقدامات یکجانبهای که به عنوان بخشی از تشدید سیاستهای شهرکسازی انجام میشود، نه تنها قوانین بینالمللی را نقض میکند، بلکه خطر بیثباتی را نیز به همراه دارد».
این کشورها هشدار دادند که این تصمیم میتواند اجرای طرح جامع غزه را در حالی که تلاشها برای ورود به مرحله دوم ادامه دارد، تضعیف کرده و در عین حال به صلح و امنیت بلندمدت در سراسر منطقه آسیب برساند.