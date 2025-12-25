خبرگزاری کار ایران
English العربیه
هشدار کاتس درباره ادامه جنگ‌های اسرائیل در منطقه

کد خبر : 1732726
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که تل‌آویو با همکاری و همراهی شرکای خارجی خود، به عملیات نظامی‌اش در لبنان، سوریه، نوار غزه و یمن ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از «ارم‌نیوز»، هرچند تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آرامش و ثبات در منطقه ادامه دارد، اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه اعلام کرد که تل‌آویو به عملیات نظامی خود در لبنان، سوریه، نوار غزه و یمن ادامه خواهد داد.

این اظهارات در مراسم اختتامیه یک دوره آموزشی برای خلبانان ارتش اسرائیل مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز در آن حضور داشتند.

وزیر جنگ اسرائیل تأکید کرد که تل‌آویو همچنان بر اهداف امنیتی خود در این مناطق متمرکز است و برنامه‌های نظامی خود را با همکاری شرکای خارجی، از جمله آمریکا دنبال می‌کند.

کاتس همچنین به اقدامات انجام‌شده علیه برنامه‌های هسته‌ای و توانمندی‌های استراتژیک ایران اشاره کرد و گفت: «نتانیاهو تصمیمی تاریخی و بی‌سابقه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای و توانمندی‌های راهبردی ایران اتخاذ کرد و شما نقش اصلی را در اجرای این دستاورد بزرگ و تحقق آن ایفا کردید.»

وی افزود: «من گزارش‌های مربوط به ایران را که به آن ضربات شدیدی با همکاری شرکای آمریکایی خود وارد کرده‌ایم دنبال می‌کنم و نهاد امنیتی تحولات را با دقت زیر نظر دارد؛ و البته طبیعی است که نمی‌توانم جزئیات بیشتری ارائه دهم.»

