خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوکراین در مسیر صلح؟ زلنسکی احتمال همه‌پرسی و انتخابات همزمان را بررسی می‌کند

اوکراین در مسیر صلح؟ زلنسکی احتمال همه‌پرسی و انتخابات همزمان را بررسی می‌کند
کد خبر : 1732710
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه احتمال برگزاری همه‌پرسی برای تصویب طرح صلح و همزمانی آن با انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح و بر لزوم آتش‌بس حداقل ۶۰ روزه برای فراهم شدن شرایط امن تأکید کرد.»

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز چهارشنبه به امکان برگزاری همه‌پرسی برای تصویب طرح صلحی که برای پایان دادن به جنگ جاری در کشور در حال تدوین است، اشاره کرد.

زلنسکی با تاکید بر اینکه حفظ تمامیت ارضی و تضمین امنیت اوکراین از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود که در صورت فراهم شدن شرایط امنیتی مناسب، امکان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد.

او گفت: «اوکراین این توافقنامه را برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد کرد یا می‌تواند همه‌پرسی سراسری برگزار کند تا مردم با رأی خود آن را تصویب یا رد کنند. همچنین ممکن است انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان با این همه‌پرسی برگزار شود.»

رئیس‌جمهور اوکراین بر لزوم اعلام آتش‌بس حداقل ۶۰ روزه تأکید کرد تا زمینه برگزاری انتخابات یا همه‌پرسی فراهم شود.

پیش‌تر، کاخ سفید پیش‌نویس به‌روزشده‌ای از طرح صلح را پس از مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی برای بررسی طرح پیشنهادی ترامپ جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین منتشر کرد، بدون آنکه جزئیات کامل آن اعلام شود. همچنین، خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش‌تر طرحی ۲۸ بندی منتشر کرده بود که به گفته این خبرگزاری، توسط دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین تهیه شده است.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی خود به اوکراین را آغاز کرده و برای پایان آن، کناره‌گیری کی‌یف از پیوستن به نهادهای نظامی غربی را شرط گذاشته است؛ امری که اوکراین آن را مداخله در امور داخلی خود می‌داند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا