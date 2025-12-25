اوکراین در مسیر صلح؟ زلنسکی احتمال همهپرسی و انتخابات همزمان را بررسی میکند
رئیسجمهور اوکراین روز چهارشنبه احتمال برگزاری همهپرسی برای تصویب طرح صلح و همزمانی آن با انتخابات ریاستجمهوری را مطرح و بر لزوم آتشبس حداقل ۶۰ روزه برای فراهم شدن شرایط امن تأکید کرد.»
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز چهارشنبه به امکان برگزاری همهپرسی برای تصویب طرح صلحی که برای پایان دادن به جنگ جاری در کشور در حال تدوین است، اشاره کرد.
زلنسکی با تاکید بر اینکه حفظ تمامیت ارضی و تضمین امنیت اوکراین از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود که در صورت فراهم شدن شرایط امنیتی مناسب، امکان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری نیز وجود دارد.
او گفت: «اوکراین این توافقنامه را برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد کرد یا میتواند همهپرسی سراسری برگزار کند تا مردم با رأی خود آن را تصویب یا رد کنند. همچنین ممکن است انتخابات ریاستجمهوری همزمان با این همهپرسی برگزار شود.»
رئیسجمهور اوکراین بر لزوم اعلام آتشبس حداقل ۶۰ روزه تأکید کرد تا زمینه برگزاری انتخابات یا همهپرسی فراهم شود.
پیشتر، کاخ سفید پیشنویس بهروزشدهای از طرح صلح را پس از مذاکرات میان هیئتهای آمریکایی و اوکراینی برای بررسی طرح پیشنهادی ترامپ جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین منتشر کرد، بدون آنکه جزئیات کامل آن اعلام شود. همچنین، خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر طرحی ۲۸ بندی منتشر کرده بود که به گفته این خبرگزاری، توسط دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین تهیه شده است.
از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی خود به اوکراین را آغاز کرده و برای پایان آن، کنارهگیری کییف از پیوستن به نهادهای نظامی غربی را شرط گذاشته است؛ امری که اوکراین آن را مداخله در امور داخلی خود میداند.