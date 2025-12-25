خبرگزاری کار ایران
زنی که در سقوط هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی کشته شد، که بود؟

رسانه‌ها از حضور یک زن یونانی در میان هشت سرنشین هواپیمای حامل رئیس ستاد ارتش لیبی خبر دادند؛ این هواپیما چند روز پیش سقوط کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، یک زن یونانی در میان هشت مسافری بود که در حادثه سقوط هواپیمای محمد الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی  جان خود را از دست دادند. این حادثه روز سه‌شنبه و دقایقی پس از برخاستن هواپیما از ترکیه رخ داد.

روزنامه یونانی «ekathimerini» گزارش داد که زن یونانی حاضر در این پرواز، جزو خدمه‌ای بود که در هواپیمای خصوصی نوع «داسو فالکون ۵۰» مشغول به کار بودند.

هواپیما دقایقی پس از برخاستن از رادار ناپدید شد و سپس منابع رسمی در لیبی، خبر سقوط آن را تایید کردند. تمامی سرنشینان، از جمله رئیس ستاد ارتش لیبی در این حادثه جان باختند.

 

 

