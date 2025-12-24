ماکرون دولت آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -چهارشنبه- تصمیم ایالات متحده برای اعمال ممنوعیت صدور ویزا برای «تیری برتون»، کمیسیونر سابق اتحادیه اروپا و چهار فرد دیگر را محکوم کرد.

ماکرون در پلتفرم ایکس نوشت: «فرانسه، اقدامات محدود کننده صدور روادید که از سوی ایالات متحده علیه تیری برتون و چهار اروپایی دیگر اتخاذ شده را محکوم می‌کند».

وی اظهار داشت: «این اقدامات این اقدامات به منزله ارعاب و اجبار با هدف تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا است.

رئیس جمهور فرانسه افزود: «به همراه کمیسیون و شرکای اروپایی، به دفاع از حاکمیت دیجیتال و استقلال نظارتی خود خود ادامه می‌دهیم».

انتهای پیام/