کرملین:
موضع خود را بر اساس نشست میامی تدوین میکنیم
سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه مواضع خود را بر اساس نشست اخیر با ایالات متحده در این کشور تدوین میکند.
به گزارش ایلنا به نقل ازتاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت که پس از دریافت گزارش جزئیات مذاکرات با طرف آمریکایی از «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه روسیه، مسکو این فصت را دارد تا موضع خود را تدوین کرده و گفتوگوها با ایالت متحده را از طریق کانالهای موجود ادامه دهد.
پسکوف اظهار داشت: «اکنون، ما اطلاعاتی که در اختیار رئیس دولت قرار گرفت را برای تدوین مواضع پیش رو و ادامه دادن روابط از طریق کانالهای موجود هرچه سریعتر در نظر میگیریم».
مذاکرات برای حلوفصل بحران اوکراین در تاریخ ۲۰ و ۲۱ دسامبر در میامی آمریکا میان مذاکرهکنندگان ایالات متحده و روسیه برگزار شد.