خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین:

موضع خود را بر اساس نشست میامی تدوین می‌کنیم

موضع خود را بر اساس نشست میامی تدوین می‌کنیم
کد خبر : 1732542
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه مواضع خود را بر اساس نشست اخیر با ایالات متحده در این کشور تدوین می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل ازتاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت که پس از دریافت گزارش جزئیات مذاکرات با طرف آمریکایی  از «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه روسیه،  مسکو این فصت را دارد تا موضع خود را تدوین کرده و گفت‌وگوها با ایالت متحده را از طریق کانال‌های موجود ادامه دهد.

پسکوف اظهار داشت: «اکنون، ما اطلاعاتی که در اختیار رئیس دولت قرار گرفت را برای تدوین مواضع پیش رو  و ادامه دادن روابط از طریق  کانال‌های موجود هرچه سریع‌تر در نظر می‌گیریم».

مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین در تاریخ ۲۰ و ۲۱ دسامبر در میامی آمریکا میان مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و روسیه  برگزار  شد. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا