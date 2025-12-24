به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندرس ویستیسن»، عضو پارلمان اروپا را حزب خلق دانمارک، باور دارد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند بدون شلیک گلوله و تنها با روش‌های اقتصادی کنترل گرینلند را به دست بگیرد.

وی در گفت‌وگو با پلوتیکیو اروپا گفت: «ایالات متحده می‌تواند بدون شلیک گلوله و تنها از طریق سرمایه گدذاری، وابستگی اقتصادی و واقعیت‌های سیاسی امنیتی کنترل گرینلند را به دست بگیرد».

وی اشاره کرد: «دانمارک نمی‌تواند به تنهایی از گرینلند دفاع کند اما هرگونه تهاجم نظامی یه خودکشی سیاسی برای واشنگتن خواهد بود».

انتهای پیام/