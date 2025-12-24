خبرگزاری کار ایران
نماینده پارلمان اروپا:

ترامپ می‌تواند بدون شلیک گلوله کنترل گرینلند را در به دست بگیرد

ترامپ می‌تواند بدون شلیک گلوله کنترل گرینلند را در به دست بگیرد
یک عضو پارلمان اروپا گفت که ایالات متحده می‌تواند تنها با روش‌های اقتصادی کنترل گرینلند را به دست بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندرس ویستیسن»، عضو پارلمان اروپا را حزب خلق دانمارک، باور دارد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند بدون شلیک گلوله و تنها با روش‌های اقتصادی کنترل گرینلند را به دست بگیرد.

وی در گفت‌وگو با پلوتیکیو اروپا گفت: «ایالات متحده می‌تواند بدون شلیک گلوله و تنها از طریق سرمایه گدذاری، وابستگی اقتصادی و واقعیت‌های سیاسی امنیتی کنترل گرینلند را به دست بگیرد».

وی اشاره کرد: «دانمارک نمی‌تواند به تنهایی از گرینلند دفاع کند اما هرگونه تهاجم نظامی یه خودکشی سیاسی برای واشنگتن خواهد بود».

 

 

