حمله اسرائیل به جنوب لبنان

اسرائیل در تداوم نقض آتش بس با بیروت بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، اسرائیل در تداوم نقض آتش بس با بیروت بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد.

خبرنگار این واحد خبری مستقر در جنوب لبنان اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی منطقه تبنا در شهر صیدا را هدف قرار دادند.

خبرنگار الجزیره نیز خبر داد که اطراف مناطق زفتا و النمیریه در جنوب لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حملات و سرنوشت و هویت اشخاص مورد هدف اسرائیل اعلام نشده است.

