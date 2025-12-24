شهادت یک فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست
یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله اشغالگران صهیونیست به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از وفا، در جریان شلیک گلوله نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا شمال نوار غزه، شرق خان یونس و جنوب نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند.
منابع پزشکی گزارش دادند که در جریان تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینیان در منطق جبالیا، شمال نوار غزه این یک به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند.
در همین حالب ۳فلسطینی دیگر به دست اشغالگران در شرق خان یونس مجروح شدند.