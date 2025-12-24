خبرگزاری کار ایران
وقوع انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت

کمیته تحقیقات روسیه ‌اعلام کرد که انفجاری ‌در مسکو منجر به کشته شدن دو افسر پلیس راهنمایی و رانندگی و مظنونی شد که آ‌نها در تلاش برای دستگیری او بودند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کمیته تحقیقات روسیه ‌اعلام کرد که انفجاری ‌در مسکو منجر به کشته شدن دو افسر پلیس راهنمایی و رانندگی و مظنونی شد که آ‌نها در تلاش برای دستگیری او بودند.

این کمیته توضیح داد که یک وسیله انفجاری هنگام نزدیک شدن ماموران پلیس به فردی که از ماشین آن‌ها فاصله چندانی نداشت، منفجر شد.

این بیانایه افزود: «دو پلیس بر اثر جراحات وارده جان باختند.» 

این بیانیه خاطرنشان کرد که فردی که در نزدیکی آنها بود نیز در انفجار جان باخت.

کمیته روسیه اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد «اقدام به قتل‌ ماموران اجرای قانون» و «قاچاق مواد منفجره» آغاز کرده است.

 

