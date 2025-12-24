خبرگزاری کار ایران
فرستاده ویژه ترامپ:

آمریکا به دنبال تصرف گرینلند نیست

فرستاده ویژه آمریکا در امور گرینلند گفت که دولت این کشور به دنبال آغاز گفت‌وگو با ساکنان این جزیره نیمه‌خودمختار دانمارکی در مورد بهترین راه برای این منطقه مهم استراتژیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرستاده ویژه آمریکا در امور گرینلند گفت که دولت این کشور به دنبال آغاز گفت‌وگو با ساکنان این جزیره نیمه‌خودمختار دانمارکی در مورد بهترین راه برای این منطقه مهم استراتژیک است.

«جف لندری»، فرماندار لوئیزیانا، در اولین اظهارات ‌خود از زمان انتصاب به این سمت در این هفته، گفت که دولت آمریکا «برای حمله به هیچ‌کس وارد آنجا نمی‌شود» و به دنبال «تصرف کشور هیچ‌کس» نیست.

‌لندری به فاکس نیوز گفت: «من فکر می‌کنم بحث‌های ما باید با مردم واقعی گرینلند باشد... خود گرینلندی‌ها. آنها چه می‌خواهند؟ چه فرصت‌هایی نداشته‌اند؟ و چرا از حمایتی که واقعاً شایسته آن هستند، برخوردار نبوده‌اند؟»

 

