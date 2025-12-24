خبرگزاری کار ایران
لیبی کشته شدن رئیس ستاد ارتش را تأیید کرد

لیبی کشته شدن رئیس ستاد ارتش را تأیید کرد
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی با صدور بیانیه‌ای کشته شدن سرتیپ «محمد علی احمد الحداد» رئیس ستاد ارتش این کشور و همراهانش در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای اختصاصی را تأیید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «عبدالحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی با صدور بیانیه‌ای کشته شدن سرتیپ «محمد علی احمد الحداد» رئیس ستاد ارتش این کشور و همراهانش در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای اختصاصی را تأیید کرد.

این هواپیما پس از برخاستن از پایتخت ترکیه، آنکارا، به مقصد طرابلس دچار سانحه شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

خبرنگار المیادین در ترکیه از یافتن بقایای هواپیما خبر داده و تأیید کرده است که در این حادثه، رئیس ستاد ارتش لیبی به همراه دو مقام نظامی دیگر، «محمد العیساوی» و «الفتوری لغریبی» و شماری از همراهان، کشته شده‌اند.

پیش‌تر، وزیر کشور ترکیه اعلام کرده بود که ارتباط با یک هواپیمای خصوصی حامل پنج سرنشین، از جمله رئیس ستاد ارتش لیبی، قطع شده است. به گفته وی، این هواپیما پیش از قطع تماس درخواست فرود اضطراری در منطقه آنکارا را مطرح کرده بود.

رسانه‌های محلی ترکیه احتمال داده‌اند که هواپیما در منطقه‌ای کوهستانی و صعب‌العبور در شهر «هایمانا» از توابع استان آنکارا سقوط کرده باشد.

همچنین خبرگزاری لیبی در طرابلس گزارش داد که عبدالحمید الدبیبه پس از ناپدید شدن هواپیما، با هدف پیگیری ابعاد حادثه و هماهنگی با مقام‌های ترکیه، دستور تشکیل یک ستاد بحران را صادر کرده بود.

