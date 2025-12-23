پرواز حامل رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای زمینی لیبی ناپدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی لیبی، هواپیمای حامل «محمد الحداد» رئیس ستاد ارتش و «الفتوری غریبیل» فرمانده نیروهای زمینی لیبی، بلافاصله پس از برخاستن از آنکارا ناپدید شد.

«عبد الحمید الدبیبه» رئیس‌جمهوری دولت وحدت ملی، بلافاصله تشکیل یک ستاد بحران را برای هماهنگی با مقام‌های ترکیه و پیگیری وضعیت این پرواز اعلام کرد.

مقام‌های لیبی تاکید کرده‌اند که اطلاعات دقیق در خصوص مکان و وضعیت هواپیما هنوز در دسترس نیست و تحقیقات برای روشن شدن سرنوشت سرنشینان ادامه دارد.

این حادثه نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مقام‌های نظامی و سیاسی لیبی به‌دنبال داشته و وضعیت امنیتی و پیگیری‌های بین‌المللی در این زمینه همچنان در جریان است.

