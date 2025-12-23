رویترز:
ونزوئلا برای مهار افت تولید، بارگیری نفتکشها را افزایش داد
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پیدیویاسای) در تلاش است با بارگیری نفت در نفتکشها، از کاهش تولید نفت جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پیدیویاسای) در تلاش است با بارگیری نفت در نفتکشها، از کاهش تولید نفت جلوگیری کند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که محدودیتها و فشارهای خارجی، صادرات نفت این کشور را با چالشهایی مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، پر کردن نفتکشها به این شرکت امکان میدهد حتی در صورت روبهرو شدن روند صادرات با تأخیر یا موانع لجستیکی، جریان تولید را حفظ کند،
در همین حال، شرکت آمریکایی «شورون» اعلام کرد که فعالیتهای این شرکت در ونزوئلا بدون وقفه و بهطور معمول ادامه دارد. شورون تأکید کرده است که عملیاتش مطابق مقررات موجود انجام میشود و تغییری در روند تولید و همکاریهای جاری ایجاد نشده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بازار جهانی انرژی تحولات مربوط به تحریمها و سیاستهای آمریکا در قبال ونزوئلا را با دقت دنبال میکند.