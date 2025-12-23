تأکید اردوغان بر حمایت آنکارا از ثبات و حاکمیت لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از تی‌آر‌تی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه و «جوزف عون» همتای لبنانی وی طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان در این تماس که امروز -سه‌شنبه- انجام شد، بر تداوم حمایت آنکارا از ثبات و حاکمیت لبنان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان دو کشور گفت: «ترکیه و لبنان از پتانسیل قابل توجهی در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری برخوردارند».

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از آمادگی آنکارا برای مشارکت در سازوکارهای بین‌المللی با هدف تقویت امنیت لبنان خبر دادو

اردوغان در ادامه اظهار داشت که ترکیه انتظار دارد لبنان موضعی اتخاذ کند که حقوق و منافع ترک‌های قبرس را حفظ کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر تعهد ترکیه به حمایت از تحولات مثبت در سوریه که می‌تواند به تقویت ثبات در سطح منطقه منجر شود، تأکید کرد.

انتهای پیام/