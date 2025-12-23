ادعاهای ضدایرانی مقام آمریکایی در سازمان ملل
مشاور نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد با تکرار برخی زیادهخواهیها، اعلام کرد که واشنگتن همچنان آمادگی انجام مذاکرات رسمی با ایران را دارد، اما تنها در صورتی که تهران با گفتوگوی مستقیم موافقت کرده و غنیسازی اورانیوم را کنار بگذارد.
اورتگاس گفت: «میخواهیم برای تمام جهان روشن کنیم که آمریکا همچنان برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس است، اما فقط در صورتی که تهران آماده گفتوگویی مستقیم و معنادار باشد؛ مستقیم و معنادار.»
در حالی که ایران ادامه غنیسازی را خط قرمز خود و موضوعی غیرقابل مذاکره اعلام کرده است، نماینده آمریکا گفت که در وهله نخست، نباید هیچگونه غنیسازی در داخل ایران وجود داشته باشد و این اصل اساسی ماست.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا بارها مسیر دیپلماسی با تهران را دنبال کرده است.
وی بدون اشاره به اقدامهای فراقانونی آمریکا علیه تأسیسات هستهای ایران، مدعی شد: «رئیسجمهور ترامپ در هر دو دولت،دست دیپلماسی را به سوی ایران دراز کرده است، اما به جای گرفتن این دست، شما دست خود را در آتش گذاشتهاید. از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی را بگیرید».