ترامپ بهتر است به اوضاع داخلی کشورش برسد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ‌گفت که بهتر است رئیس جمهور آمریکا به جای تهدید کاراکاس، بر مسائل داخلی تمرکز کند.

مادورو در سخنرانی‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «بهتر است رئیس جمهور ترامپ بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورش‌ تمرکز کند و به کار خودش برسد.»

وی افزود: «غیرمنطقی است که او ۷۰ درصد از سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و زمان خود را به ونزوئلا اختصاص دهد. در مورد ایالات متحده چطور؟ ایالات متحده بیچاره که به مسکن و شغل نیاز دارد که باید تأمین شود؟ هر کسی باید به کار خودش برسد!»

وی ادامه داد: «صادقانه بگویم، اگر دوباره با او (ترامپ) صحبت کنم، به او خواهم گفت: هر کسی باید به کار خودش برسد. اینجا در ونزوئلا، ما به کار خودمان مشغولیم.»

