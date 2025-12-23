خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو:

ترامپ بهتر است به اوضاع داخلی کشورش برسد

ترامپ بهتر است به اوضاع داخلی کشورش برسد
کد خبر : 1731653
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا، ‌گفت که بهتر است رئیس جمهور آمریکا به جای تهدید کاراکاس، بر مسائل داخلی تمرکز کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ‌گفت که بهتر است رئیس جمهور آمریکا به جای تهدید کاراکاس، بر مسائل داخلی تمرکز کند.

مادورو در سخنرانی‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «بهتر است رئیس جمهور ترامپ بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورش‌ تمرکز کند و به کار خودش برسد.»

وی افزود: «غیرمنطقی است که او ۷۰ درصد از سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و زمان خود را به ونزوئلا اختصاص دهد. در مورد ایالات متحده چطور؟ ایالات متحده بیچاره که به مسکن و شغل نیاز دارد که باید تأمین شود؟ هر کسی باید به کار خودش برسد!»

وی ادامه داد: «صادقانه بگویم، اگر دوباره با او (ترامپ) صحبت کنم، به او خواهم گفت: هر کسی باید به کار خودش برسد. اینجا در ونزوئلا، ما به کار خودمان مشغولیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا