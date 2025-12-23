مذاکرات اخیر در میامی را نباید پیشرفت تلقی کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در اظهاراتی که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، گفت که مذاکرات بین روسیه و ایالات متحده در میامی در مورد راه‌های حل و فصل مناقشه اوکراین نباید به عنوان یک پیشرفت تلقی شود.

پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا مذاکراتی که در ۲۰ و ۲۱ دسامبر در میامی برگزار شد را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف تلقی کرد، گفت: «این یک فرآیند کاری است.»

پسکوف ‌گفت که انتظار می‌رود مذاکرات در قالبی «دقیق» در سطح کارشناسی ادامه یابد و اولویت روسیه این است که از ایالات متحده جزئیات کار واشنگتن با اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها در مورد یک توافق احتمالی را دریافت کند.





