پسکوف:
مذاکرات اخیر در میامی را نباید پیشرفت تلقی کرد
سخنگوی کرملین، در اظهاراتی که امروز -سهشنبه- منتشر شد، گفت که مذاکرات بین روسیه و ایالات متحده در میامی در مورد راههای حل و فصل مناقشه اوکراین نباید به عنوان یک پیشرفت تلقی شود.
پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا مذاکراتی که در ۲۰ و ۲۱ دسامبر در میامی برگزار شد را میتوان به عنوان یک نقطه عطف تلقی کرد، گفت: «این یک فرآیند کاری است.»
پسکوف گفت که انتظار میرود مذاکرات در قالبی «دقیق» در سطح کارشناسی ادامه یابد و اولویت روسیه این است که از ایالات متحده جزئیات کار واشنگتن با اروپاییها و اوکراینیها در مورد یک توافق احتمالی را دریافت کند.