تلآویو در انتظار چراغ سبز واشنگتن؛ تلاش اسرائیل برای جلب حمایت آمریکا جهت حمله به ایران
منابع رسانهای از تشدید تحرکات سیاسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای جلب حمایت آمریکا جهت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر میدهند؛ اقدامی که به گفته ناظران، تنها در انتظار چراغ سبز واشنگتن است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، رسانههای عبری به نقل از منابع بلندپایه در تلآویو میگویند که قرار است بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، در دیدار آتی خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مجموعهای از «دادههای اطلاعاتی جدید» درباره برنامه هستهای و موشکی ایران را ارائه کند و مدعی شود تهران روند بازسازی توانمندیهای خود را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این دیدار که قرار است اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود، ادعا خواهد کرد ایران در حال تسریع در بازسازی برنامه هستهای، تقویت سامانههای پدافند هوایی و افزایش تولید موشکهای بالستیک است؛ بهطوری که توان تولید سالانه ایران میتواند به حدود ۳ هزار موشک بالستیک برسد.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در اینباره نوشت: این تحرکات پس از آن صورت میگیرد که منابع منطقهای در گفتوگو با نیویورکتایمز هشدار داده بودند وقوع جنگ جدید میان ایران و اسرائیل عملا اجتنابناپذیر و تنها مسئله زمان است. این منابع همچنین اعلام کردند نشست سهجانبهای که واشنگتن درصدد برگزاری آن میان ترامپ، نتانیاهو و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر بود، از دستور کار خارج شده و السیسی در این نشست شرکت نخواهد کرد.
در همین زمینه، شبکه آمریکایی NBC به نقل از منابع خود گزارش داد ایران در صورت تداوم روند کنونی، قادر خواهد بود سالانه هزاران موشک بالستیک تولید کند. طبق این گزارش، ایران در حال حاضر از سوخت مایع برای تولید موشکها استفاده میکند؛ چراکه به ادعای رسانههای غربی، رژیم صهیونیستی در حملات پیشین، بخشهایی از زیرساخت تولید سوخت جامد ایران را هدف قرار داده است.
گزارشها حاکی است تهران همزمان تلاش میکند ظرفیتهای آسیبدیده تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی خود را احیا کند. در همین راستا، نتانیاهو قصد دارد در دیدار با ترامپ، گزینههای مختلف اقدام علیه ایران را مطرح کند؛ از حمله یکجانبه رژیم صهیونیستی گرفته تا عملیات مشترک با آمریکا.
در حالیکه واشنگتن بهطور موازی گفتوگوهایی را با ایران دنبال میکند، نخستوزیر رژیم صهیونیستی درصدد است تضمینهایی از آمریکا برای مقابله با آنچه «تهدید علیه منافع اسرائیل و آمریکا» مینامد، دریافت کند.
همچنین شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال»- که تحت حمایت موساد است- به نقل از منابع اطلاعاتی غربی مدعی شده است فعالیتهای غیرمعمولی در نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رصد شده که موجب افزایش سطح مراقبتهای اطلاعاتی شده است. این منابع مدعیاند این تحرکات شامل جابهجایی پهپادها، موشکها و سامانههای پدافندی است؛ هرچند احتمال داده میشود این اقدامات در چارچوب رزمایشهای نظامی صورت گرفته باشد.
منابع آگاه به NBC اعلام کردهاند مقامات صهیونیست بهویژه نگران بازسازی تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران هستند که پیشتر هدف حملات آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته قرار گرفته بود؛ با این حال، آنها احیای توان موشکی ایران را تهدیدی فوریتر تلقی میکنند.
بر اساس این گزارشها، دیدار نتانیاهو و ترامپ قرار است در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا برگزار شود و نتانیاهو تلاش خواهد کرد برنامه موشکی ایران را تهدیدی فراتر از اسرائیل و متوجه کل منطقه و منافع آمریکا جلوه دهد تا واشنگتن را به مشارکت یا حمایت از هرگونه اقدام نظامی جدید متقاعد کند.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داده بود ایران روند بازسازی مراکز تولید موشک که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند را آغاز کرده، هرچند هنوز به برخی تجهیزات کلیدی برای تولید سوخت جامد دسترسی کامل ندارد.