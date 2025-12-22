کرملین: روسیه در پی تسلط کامل بر اوکراین نیست

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا مدعی شده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قصد دارد امپراتوری شوروی را بازسازی، و به کشورهای اروپای شرقی حمله ببرد و همچنین نفوذ شوروی سابق را در قاره اروپا احیا کند.

در همین راستا، خبرنگاران، امروز- دوشنبه- از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پرسیدند که آیا کرملین از این گزارش‌ها اطلاع دارد و ارزیابی آن چیست.

پسکوف در پاسخ گفت: «پیش از هر چیز، ما نمی‌دانیم این منابع تا چه اندازه قابل اعتماد هستند. برخی گزارش‌های پراکنده را دیده‌ایم، اما حتی اگر صحت داشته باشند، بازتاب‌دهنده فرضیات، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های نادرست نهادهای اطلاعاتی هستند. این ادعاها به‌هیچ‌وجه درست نیستند.»

کرملین تأکید کرد که باور دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر تلاش پوتین برای تسلط کامل بر اوکراین یا بازپس‌گیری مناطق اروپایی که پیش‌تر بخشی از اتحاد شوروی بوده‌اند، تصوری نادرست است.

در مقابل، خبرگزاری «رویترز» به نقل از شش منبع ناشناس گزارش داد که ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان هشدار می‌دهد پوتین از هدف خود برای کنترل کامل اوکراین دست نکشیده و به دنبال احیای نفوذ روسیه در مناطقی از اروپا است که پیش‌تر بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده‌اند؛ از جمله کشورهایی که اکنون عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند.