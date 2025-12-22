به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رئیس اداره آموزش عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه طی انفجاری در مسکو کشته شد.

کمیته تحقیقات روسیه کشته شدن سپهبد «فانیل سارفاروف»، رئیس اداره آموزش عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، را پس از زخمی شدن در یک بمب‌گذاری خودرو در مسکو اعلام کرد.

کمیته تحقیقات روسیه احتمال دست داشتن اطلاعات اوکراین در قتل ساراواروف را مطرح کرد.

در گزارش این کمیته آمده است: «بازرسان در حال بازجویی از شاهدان عینی و بررسی تصاویر دوربین‌ها در پرونده قتل ژنرال فانیل سارفاروف هستند.»

انتهای پیام/