اروپا در بحث میان آمریکا و روسیه بر سر مسائل امنیتی جایی ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماکسیم بویاکویچ»، نماینده دائم موقت روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا، اعلام کرد که روسیه و ایالات متحده در حال بحث در مورد مسائل معماری امنیتی، از جمله بعد اروپایی، هستند، اما اروپا جایی در این گفت‌وگو ندارد.

بویاکویچ در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: «در حال حاضر کانال‌های ارتباطی بین مسکو و واشنگتن وجود دارد و مسائل معماری امنیتی، از جمله بعد اروپایی، از طریق این کانال‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. این یک گفتگوی گسترده است.»

در عین حال، این دیپلمات روسی تأکید کرد که «متأسفانه، در حال حاضر جایی برای خود اروپا در این گفت‌وگو وجود ندارد.»

