به گزارش ایلنا، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت با اشاره به دیدار قریب‌الوقوع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نوشت که این دیدار برای نتانیاهو مأموریتی «بسیار دشوار» خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این دیدار قرار است اواخر ماه جاری میلادی در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا برگزار شود و در همین راستا، رایزنی‌های فشرده‌ای در سطوح عالی سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان است تا نتانیاهو بتواند ترامپ را درباره پرونده‌های اصلی، از جمله خلع سلاح حماس و حزب‌الله و همچنین مهار ایران، متقاعد کند.

به نوشته این روزنامه، یکی از محورهای اصلی اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو، موضوع نوار غزه و بازه زمانی مورد نظر برای خلع سلاح حماس است. برخی محافل صهیونیستی نگرانند که حماس با اقدامی نمایشی، مدعی خلع سلاح شود و این مسئله بهانه‌ای برای اعمال فشار میانجی‌ها بر رژیم صهیونیستی جهت ورود به مرحله دوم توافق و عقب‌نشینی نیروهای این رژیم از «خط زرد» فراهم کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی به‌خوبی آگاه است که ترامپ تمایل چندانی به ورود به یک رویارویی مستقیم با ایران ندارد و واشنگتن نیز علاقه‌مند نیست شرایط را در وضعیت «فوری و بحرانی» نشان دهد.

با این حال، به ادعای منابع صهیونیستی، نتانیاهو امیدوار است با ارائه داده‌های اطلاعاتی جدید، به‌ویژه درباره ایران و فعالیت‌های موشکی آن، بتواند نظر ترامپ را تغییر دهد یا دست‌کم چراغ سبزی برای اقدام یک‌جانبه تل‌آویو دریافت کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، از نگاه محافل صهیونیستی یک «دستاورد بزرگ» محسوب می‌شود.

یدیعوت آحارونوت همچنین از وجود خوش‌بینی نسبی در پرونده لبنان خبر داد و مدعی شد که دولت لبنان در مسیر خلع سلاح سنگین حزب‌الله، به‌ویژه در جنوب این کشور، گام‌هایی برداشته است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو برای تحقق اهداف خود، از جمله جلوگیری از ورود به مرحله دوم توافق پیش از تحقق شروط تل‌آویو و همچنین کسب حمایت واشنگتن برای اقدام علیه ایران، قصد دارد اطلاعات امنیتی به‌روز درباره ایران، حزب‌الله و حماس را به ترامپ ارائه کند.

این روزنامه عبری همچنین نوشت که نتانیاهو در تلاش برای تقویت موضع خود، تالی گویلی، مادر یکی از اسرای صهیونیست در غزه را نیز در این سفر همراه خود برده است.

در پایان گزارش آمده است که بر اساس تجربه‌های گذشته، هرگاه رژیم صهیونیستی موضوعی را به‌عنوان «مسئله‌ای حیاتی و امنیتی» مطرح کرده، ترامپ گرایش بیشتری به همراهی با تل‌آویو نشان داده است؛ هرچند برخی مشاوران نزدیک او، از جمله جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دیدگاه‌هایی داشته‌اند که چندان مطابق خواست صهیونیست‌ها نبوده است.

