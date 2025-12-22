آوارگی نیم میلیون تن در پی درگیریهای تایلند و کامبوج
روزنامه خمر تایمز به نقل از وزارت کشور گزارش داد که بیش از نیم میلیون نفر از ساکنان کامبوج به دلیل تشدید درگیریها در مرز با تایلند، خانههای خود را ترک کردهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد که تا عصر یکشنبه، تعداد غیرنظامیانی که به دلیل «حملات وحشیانه و بیرحمانه تایلند به کامبوج» مجبور به تخلیه و رفتن به مناطق امن شدهاند، به ۵۲۵,۲۳۱ نفر رسیده است که شامل ۲۷۴,۸۰۰ زن و ۱۶۷,۱۰۰ کودک میشود.
به گفته این روزنامه، اقدامات تجاوزکارانهای که از ۷ دسامبر انجام شده است، از جمله آتش توپخانه و موشک و همچنین بمباران مناطق غیرنظامی، ۱۹ نفر را کشته و ۷۹ نفر را زخمی کرده است. حملات ارتش تایلند به منطقه مرزی کامبوج همچنین به بیش از ۱۰۰ خانه شخصی، پنج مدرسه، سه مرکز پزشکی، یک بازار، انبارها، چندین معبد و بتکده باستانی، یک ساختمان گمرک و اداره مالیات غیر مستقیم، ۱۱ ساختمان اداری، سه هتل، چندین پل، یک پمپ بنزین و ۲۸ خودرو آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است.