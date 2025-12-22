به گزارش ایلنا، اکسیوس نوشت: مقامات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به دولت آمریکا هشدار دادند که رزمایش اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند در واقع پوششی برای آماده‌سازی حمله‌ای غافلگیرکننده به اسرائیل باشد. با این حال، منابعی در این رژیم تأکید کردند احتمال وقوع حمله ایران به اسرائیل را کمتر از ۵۰ درصد است.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که اطلاعات تل‌آویو تنها جابجایی نیروها و موشک‌های ایران را نشان می‌دهد، اما نگرانی‌ها درباره احتمال حمله ایران به شدت افزایش یافته است. مشابه این هشدار شش هفته پیش نیز مطرح شد، اما حادثه‌ای رخ نداد.

ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، روز شنبه در تماس با برد کوپر، فرمانده ستاد سنتکام، بر لزوم هماهنگی نزدیک‌تر میان نیروهای آمریکایی و اسرائیل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی ایران تأکید کرد. بر اساس این گزارش، کوپر روز یکشنبه با زمیر و دیگر مقامات ارشد اسرائیل در تل‌آویو دیدار و تشکیل جلسه داد.

مقامات تل‌آویو همچنین هشدار داده‌اند که بزرگترین خطر، اشتباه محاسباتی دشمنان در تعامل با ایران است؛ به این معنا که اسرائیل یا آمریکا ممکن است تصور کنند ایران قصد حمله دارد و با اقدام پیش‌دستانه شرایط را به بحران کشانده باشند.

انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز ۲۹ دسامبر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و درباره توان موشکی ایران و احتمال هرگونه حمله مجدد به اسرائیل گفتگو کند.

بر اساس اطلاعات منابع اسرائیلی، ایران اقدامات بازسازی توان موشکی خود را آغاز کرده است، اما این بازسازی هنوز به سطح پیش از جنگ ۱۲ روزه نرسیده و در دو تا سه ماه آینده نیازی به واکنش فوری اسرائیل ایجاد نمی‌کند. با این حال، مقامات تل‌آویو اذعان کرده‌اند که در طول سال آینده، این روند می‌تواند شرایطی ایجاد کند که نیاز به مقابله فوری با توان موشکی ایران پیش آید.

