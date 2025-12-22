خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار اسرائیل به آمریکا درباره رزمایش‌های سپاه پاسداران و احتمال حمله پیشدستانه

هشدار اسرائیل به آمریکا درباره رزمایش‌های سپاه پاسداران و احتمال حمله پیشدستانه
کد خبر : 1731103
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات رژیم صهیونیستی هشدار دادند که رزمایش موشکی اخیر ایران ممکن است پوششی برای حمله غافلگیرکننده باشد. بر اساس اطلاعات تل‌آویو، ایران در حال بازسازی توان موشکی خود است و اگرچه احتمال وقوع حمله فوری کمتر از ۵۰ درصد است.

به گزارش ایلنا، اکسیوس نوشت: مقامات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به دولت آمریکا هشدار دادند که رزمایش اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند در واقع پوششی برای آماده‌سازی حمله‌ای غافلگیرکننده به اسرائیل باشد. با این حال، منابعی در این رژیم تأکید کردند احتمال وقوع حمله ایران به اسرائیل را کمتر از ۵۰ درصد است.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که اطلاعات تل‌آویو تنها جابجایی نیروها و موشک‌های ایران را نشان می‌دهد، اما نگرانی‌ها درباره احتمال حمله ایران به شدت افزایش یافته است. مشابه این هشدار شش هفته پیش نیز مطرح شد، اما حادثه‌ای رخ نداد.

ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، روز شنبه در تماس با برد کوپر، فرمانده ستاد سنتکام، بر لزوم هماهنگی نزدیک‌تر میان نیروهای آمریکایی و اسرائیل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی ایران تأکید کرد. بر اساس این گزارش، کوپر روز یکشنبه با زمیر و دیگر مقامات ارشد اسرائیل در تل‌آویو دیدار و تشکیل جلسه داد.

مقامات تل‌آویو همچنین هشدار داده‌اند که بزرگترین خطر، اشتباه محاسباتی دشمنان در تعامل با ایران است؛ به این معنا که اسرائیل یا آمریکا ممکن است تصور کنند ایران قصد حمله دارد و با اقدام پیش‌دستانه شرایط را به بحران کشانده باشند.

انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز ۲۹ دسامبر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و درباره توان موشکی ایران و احتمال هرگونه حمله مجدد به اسرائیل گفتگو کند.

بر اساس اطلاعات منابع اسرائیلی، ایران اقدامات بازسازی توان موشکی خود را آغاز کرده است، اما این بازسازی هنوز به سطح پیش از جنگ ۱۲ روزه نرسیده و در دو تا سه ماه آینده نیازی به واکنش فوری اسرائیل ایجاد نمی‌کند. با این حال، مقامات تل‌آویو اذعان کرده‌اند که در طول سال آینده، این روند می‌تواند شرایطی ایجاد کند که نیاز به مقابله فوری با توان موشکی ایران پیش آید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن