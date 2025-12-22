پهپاد اوکراینی دو کشتی روسی را در کراسنودار هدف قرار داد

خبرگزاری کار ایران
مسؤولان محلی در منطقه کراسنودار روسیه اعلام کردند که در پی حمله یک پهپاد اوکراینی، دو کشتی و دو اسکله در شهر ولنا دچار آتش‌سوزی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسؤولان محلی در منطقه کراسنودار روسیه اعلام کردند که در پی حمله یک پهپاد اوکراینی، آتش‌سوزی در دو اسکله و دو کشتی در این منطقه رخ داد.

مقامات منطقه کراسنودار در بیانیه‌ای اعلام کردند: «تیم‌های تخصصی در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند که در شهر ولنا پس از حمله پهپادی رخ داد.»

بر اساس این بیانیه، «این حمله موجب آسیب به اسکله‌ها و بروز آتش‌سوزی به مساحت حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع شد. عملیات مهار آتش‌سوزی به صورت گسترده در جریان است و خدمات امدادی و تیم‌های تخصصی در محل فعال هستند.»

در ادامه بیانیه آمده است که «دو اسکله و دو کشتی در این شهر آسیب دیده‌اند.»

مقامات همچنین تأکید کردند که «در این حمله هیچ‌کس زخمی نشد و تمامی خدمه دو کشتی تخلیه شده‌اند.»

 

