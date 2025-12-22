رایزنیهای امنیتی فشرده نتانیاهو درباره ایران در آستانه سفر به آمریکا
در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی از آنچه «تهدید فوری» ناشی از برنامه موشکی ایران میخوانند ابراز نگرانی میکنند، منابع عبری از رایزنیهای امنیتی فشرده نتانیاهو و تردیدها درباره موافقت واشنگتن با اقدام نظامی گسترده علیه ایران خبر میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اتحادیه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع بلندپایه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، روز دوشنبه و در آستانه سفر قریبالوقوع خود به ایالات متحده، رایزنیهای امنیتی فشردهای را درباره پرونده ایران برگزار کرده است.
این اقدامات در پی گزارشهای اطلاعاتی صورت گرفته است که حاکی از تسریع تلاشهای تهران برای بازسازی برنامه موشکهای بالستیک است؛ مسئلهای که مقامات رژیم صهیونیستی آن را «تهدیدی فوری» تلقی کرده و خواستار واکنش سریع به آن شدهاند.
این منبع عبری به نقل از منابع خود گزارش داد که درباره احتمال صدور «چراغ سبز» از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اجرای یک حمله گسترده در شرایط کنونی، تردیدهایی وجود دارد. به گفته این منابع، توانمندیهای ایران ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که در برخی گزارشها مطرح شده است.
ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت تداوم توسعه برنامه موشکی ایران بدون دستیابی به توافق، تهران با ضربهای «شدید» مواجه خواهد شد؛ مواضعی که نشان میدهد تمامی گزینهها، از اقدام نظامی تا بازگشت به مسیر مذاکرات، همچنان مدنظر واشنگتن قرار دارد.