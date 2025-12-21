خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکرار اقدام فراقانونی دولت آمریکا؛ یک نفتکش دیگر ونزوئلا تحت تعقیب قرار گرفت

تکرار اقدام فراقانونی دولت آمریکا؛ یک نفتکش دیگر ونزوئلا تحت تعقیب قرار گرفت
کد خبر : 1731091
لینک کوتاه کپی شد.

گارد ساحلی آمریکا امروز -یکشنبه- در ادامه اقدام‌های فراقانونی خود، از تعقیب یک نفتکش «تحریم‌شده مرتبط با دولت ونزوئلا» در آب‌های بین‌المللی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، گارد ساحلی آمریکا امروز -یکشنبه- در ادامه اقدام‌های فراقانونی خود، از تعقیب یک نفتکش «تحریم‌شده مرتبط با دولت ونزوئلا» در آب‌های بین‌المللی خبر داد.

یک مقام آمریکایی مدعی شد که این نفتکش بخشی از «ناوگان سایه» ونزوئلا بوده که برای دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کند و با پرچم جعلی تردد داشته است.

این عملیات، سومین مورد در کمتر از یک هفته به‌شمار می‌رود. به گفته مقام‌های آمریکایی، نفتکش مذکور تحت دستور توقیف قضایی قرار دارد. پیش‌تر نیز گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش با پرچم پاناما به نام «سنتریز» را در عملیاتی مشابه توقیف کرده بود.

کاخ سفید مدعی شده است که این کشتی‌ها برای انتقال نفت «غارت‌شده» ونزوئلا و تأمین مالی دولت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقابل، دولت ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی» توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، دستور «محاصره کامل» نفتکش‌های تحریم‌شده ورودی و خروجی از ونزوئلا را صادر کرد؛ اقدامی که بخشی از کارزار فشار واشنگتن علیه دولت مادورو عنوان می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن