تکرار اقدام فراقانونی دولت آمریکا؛ یک نفتکش دیگر ونزوئلا تحت تعقیب قرار گرفت
گارد ساحلی آمریکا امروز -یکشنبه- در ادامه اقدامهای فراقانونی خود، از تعقیب یک نفتکش «تحریمشده مرتبط با دولت ونزوئلا» در آبهای بینالمللی خبر داد.
یک مقام آمریکایی مدعی شد که این نفتکش بخشی از «ناوگان سایه» ونزوئلا بوده که برای دور زدن تحریمها فعالیت میکند و با پرچم جعلی تردد داشته است.
این عملیات، سومین مورد در کمتر از یک هفته بهشمار میرود. به گفته مقامهای آمریکایی، نفتکش مذکور تحت دستور توقیف قضایی قرار دارد. پیشتر نیز گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش با پرچم پاناما به نام «سنتریز» را در عملیاتی مشابه توقیف کرده بود.
کاخ سفید مدعی شده است که این کشتیها برای انتقال نفت «غارتشده» ونزوئلا و تأمین مالی دولت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری این کشور مورد استفاده قرار میگیرند. در مقابل، دولت ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی» توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، دستور «محاصره کامل» نفتکشهای تحریمشده ورودی و خروجی از ونزوئلا را صادر کرد؛ اقدامی که بخشی از کارزار فشار واشنگتن علیه دولت مادورو عنوان میشود.