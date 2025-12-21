ماکرون برای تعطیلات سال نو میلادی وارد ابوظبی شد

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -یکشنبه- سفر خود به امارات متحده عربی را آغاز کرد تا دو روز از تعطیلات کریسمس را با سربازان فرانسوی مستقر در آنجا بگذراند و با تعدادی از مقامات این کشور دیدار کند.

پاریس امیدوار است همکاری با امارات را به ویژه در مبارزه با مواد مخدر تقویت کند.

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، ماکرون صبح یکشنبه به همراه «کاترین ووترین»، وزیر نیروهای مسلح، وارد ابوظبی شد.

