نشنال اینترست: آمریکا پهپاد ایرانی شاهد را «کپی» کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از نشنال اینترست، بنا به گزارش‌ها، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا سامانه‌ای به نام پهپاد رزمی کم‌هزینه یا «لوکاس» را توسعه می‌دهد و این پهپاد در عمل نسخه‌ای تقریباً مشابه پهپادهای ایرانی شاهد توصیف شده است.

نشنال اینترست گزارش داد که ایران، به‌ویژه با پهپادهای شاهد، تأثیرگذارترین قدرت پهپادی جهان شده و این پهپادها نقش برجسته‌ای در درگیری‌های اخیر ایفا کرده‌اند.

این گزارش افزود که پهپاد لوکاس آمریکا از نظر ظاهری و ساختاری عملاً مشابه شاهد-۱۳۶ است و نشانه‌ای از ابتکار مستقل در آن دیده نمی‌شود.

به‌نوشته نشنال اینترست، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در میدان تیر «یوما» در آریزونا مشغول آزمایش این پهپاد است و برنامه‌ریزی شده که لوکاس قابلیت حمله به اهداف متحرک را داشته باشد و شاید تا حدی به‌صورت خودکار عمل کند.

