خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشنال اینترست: آمریکا پهپاد ایرانی شاهد را «کپی» کرده است

نشنال اینترست: آمریکا پهپاد ایرانی شاهد را «کپی» کرده است
کد خبر : 1730898
لینک کوتاه کپی شد.

بنا به گزارش‌ها، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا سامانه‌ای به نام پهپاد رزمی کم‌هزینه یا «لوکاس» را توسعه می‌دهد و این پهپاد در عمل نسخه‌ای تقریباً مشابه پهپادهای ایرانی شاهد توصیف شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نشنال اینترست، بنا به گزارش‌ها، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا سامانه‌ای به نام پهپاد رزمی کم‌هزینه یا «لوکاس» را توسعه می‌دهد و این پهپاد در عمل نسخه‌ای تقریباً مشابه پهپادهای ایرانی شاهد توصیف شده است.

نشنال اینترست گزارش داد که ایران، به‌ویژه با پهپادهای شاهد، تأثیرگذارترین قدرت پهپادی جهان شده و این پهپادها نقش برجسته‌ای در درگیری‌های اخیر ایفا کرده‌اند.

این گزارش افزود که پهپاد لوکاس آمریکا از نظر ظاهری و ساختاری عملاً مشابه شاهد-۱۳۶ است و نشانه‌ای از ابتکار مستقل در آن دیده نمی‌شود.

به‌نوشته نشنال اینترست، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در میدان تیر «یوما» در آریزونا مشغول آزمایش این پهپاد است و برنامه‌ریزی شده که لوکاس قابلیت حمله به اهداف متحرک را داشته باشد و شاید تا حدی به‌صورت خودکار عمل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن