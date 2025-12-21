نشنال اینترست: آمریکا پهپاد ایرانی شاهد را «کپی» کرده است
بنا به گزارشها، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا سامانهای به نام پهپاد رزمی کمهزینه یا «لوکاس» را توسعه میدهد و این پهپاد در عمل نسخهای تقریباً مشابه پهپادهای ایرانی شاهد توصیف شده است.
نشنال اینترست گزارش داد که ایران، بهویژه با پهپادهای شاهد، تأثیرگذارترین قدرت پهپادی جهان شده و این پهپادها نقش برجستهای در درگیریهای اخیر ایفا کردهاند.
این گزارش افزود که پهپاد لوکاس آمریکا از نظر ظاهری و ساختاری عملاً مشابه شاهد-۱۳۶ است و نشانهای از ابتکار مستقل در آن دیده نمیشود.
بهنوشته نشنال اینترست، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در میدان تیر «یوما» در آریزونا مشغول آزمایش این پهپاد است و برنامهریزی شده که لوکاس قابلیت حمله به اهداف متحرک را داشته باشد و شاید تا حدی بهصورت خودکار عمل کند.