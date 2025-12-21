به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس بیانیه‌ای که توسط مرکز مطبوعاتی مشترک تایلند برای وضعیت مرزی این کشور و کامبوج منتشر شد، این کشور احتمال آتش‌بس با کامبوج به دنبال نشست ویژه وزرای خارجه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور که شامل نمایندگان نیروهای مسلح و وزارت خارجه، می شود را رد نمی‌کند.

در این بیانیه اعلام شد: «آتش‌بس تنها زمانی می‌تواند محقق شود که اساسا بر اساس ارزیابی ارتش تایلند از وضعیت میدانی باشد. از آنجایی که کامبوج طرفی است که درگیری‌ها را آغاز کرده، ابتدا باید به وضوح صداقت خود را در پیگیری آتش‌بس نشان دهد».

در این بیانیه افزوده شد: «از همان ابتدا، تایلند تمایل خود را برای دیدن صلح واقعی و پایدار ابراز کرده است، اما صلح پایدار باید با ایمنی و امنیت شهروندانش همراه باشد. بنابراین، در این نشست، تایلند به دنبال نشان دادن صداقت واقعی کامبوج است تا امکان بحث در مورد رویکردهای کاهش تنش در امتداد مرز را فراهم کند».

نشست ویژه وزرای خارجه آسه‌آن به ابتکار «انور ابراهیم»، نخست‌وزیر مالزی، در ۲۲ دسامبر در کوالالامپور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/