شهادت یک فلسطینی در پی بمباران ارتش اسرائیل در نوار غزه

یک فلسطینی ‌بر اثر پرتاب بمب توسط یک پهپاد اسرائیلی به گروهی از شهروندان در محله شجاعیه، در شرق شهر غزه، در منطقه‌ای که ارتش اسرائیل طبق توافق آتش‌بس از آن عقب‌نشینی کرده بود، شهید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک فلسطینی ‌بر اثر پرتاب بمب توسط یک پهپاد اسرائیلی به گروهی از شهروندان در محله شجاعیه، در شرق شهر غزه، در منطقه‌ای که ارتش اسرائیل طبق توافق آتش‌بس از آن عقب‌نشینی کرده بود، شهید شد.

این اقدام نقض جدید توافقی است که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد.

یک منبع پزشکی گزارش داد که «پس از هدف قرار گرفتن گروهی از شهروندان توسط بمبی از یک کوادکوپتر اسرائیلی در خیابان المنصوره در الشجاعیه، یک شهید به بیمارستان الممدانی در شرق غزه منتقل شد.»

شاهدان عینی گفتند که این هدف قرار گرفتن در مناطقی رخ داده است که ارتش اسرائیل از آنجا عقب‌نشینی کرده بود و فلسطینی‌ها طبق توافق آتش‌بس اجازه تردد در آنجا را دارند.


 

