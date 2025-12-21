دیپلمات روس:
حملات اوکراین به کشتیها در دریای سیاه، تلاشی برای خلل در مذاکرات است
دیپلمات روس گفت که اوکراین با حمله به کشتیها در دریای سیاه، به دنبال مانع تراشی در روند مذاکرات صلح است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری پیلیسون»، مدیر اداره دوم اروپا وزارت خارجه روسیه، در مصاحبهای با خبرگزاری تاس گفت که دولت کییف با حمله پهپادی به کشتیهای تجاری در دریای سیاه، تلاش میکند مانع پیشرفت مذاکرات صلح برای حل بحران اوکراین شود.
پیلیپسون یادآور شد: «روسیه به صراحت اعلام کرده که حملات اوکراین با پهپادها و قایقهای بدون سرنشین به کشتیهای تجاری در دریای سیاه را دزدی دریایی میداند».
دیپلمات روس در پاسخ به سوالی درباره حملات اوکراین به کشتیها در دریای سیاه اظهار داشت: «حملات رژیم کییف در دریای سیاه به وضوح با هدف مختل کردن کار طاقتفرسا برای یافتن راهحلهای قابل قبول برای بحران اوکراین و مانعتراشی در پیشرفت روند مذاکرات انجام میشود».
وی همچنین تاکید کرد که حملات دورهای نیروهای مسلح اوکراین به زیرساختهای انرژی و بندری نه تنها به منافع اقتصادی کشورهای دریای سیاه آسیب میرساند، بلکه بازارهای جهانی انرژی را نیز متزلزل میکند.