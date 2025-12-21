به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد که با توجه به بهبود تدریجی اوضاع سوریه پس از سقوط دولت پیشین این کشور، حدود یک میلیون پناهنده سوری در طول سال ۲۰۲۶ به کشور خود بازگردند.

«گونزالو وارگاس یوسا»، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سوریه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی گفت که از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۱.۳ میلیون پناهنده سوری به کشور خود بازگشته‌اند، علاوه بر حدود دو میلیون آواره داخلی که به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند.

وی توضیح داد که این بدان معناست که بیش از ۳ میلیون سوری در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به مناطق خود در کشوری که از جنگ در سطوح اقتصادی، ساختاری و خدماتی خسته شده است، بازگشته‌اند.

