مذاکرات در رابطه با اوکراین سازنده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت که مذاکرات جاری در مورد حل‌وفصل بحران اوکراین که در میامی با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه و «جرد کوشنر»، داماد رئیس جمهور آمریکا، سازنده بود.

دمیتریف به خبرنگاران گفت: «بحث‌ها به صورت سازنده‌ای در حال انجام است».

نماینده روسیه ادامه داد: «مذاکرات در مورد حل‌وفصل بحران اوکراین شنبه و یکشنبه به وقت محلی در میامی ادامه خواهد یافت».

