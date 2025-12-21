خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیونگ یانگ:

جاه‌طلبی‌های هسته‌ای توکیو باید به هر قیمتی متوقف شود

جاه‌طلبی‌های هسته‌ای توکیو باید به هر قیمتی متوقف شود
کد خبر : 1730662
لینک کوتاه کپی شد.

کره شمالی اعلام کرد که هرگونه تلاشی از سوی ژاپن برای تجهیز هسته‌ای باید به هر قیمتی متوقف شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی امروز -یکشنبه- پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه یک مقام ژاپنی پیشنهاد داده است که کشورش به سلاح هسته‌ای دست یابد، هشدار داد که جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ژاپن باید به هر قیمتی متوقف شود.

خبرگزاری کیودو نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که یک مقام در دفتر نخست‌وزیر گفته: «من معتقدم که ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم».

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که این مقام در تدوین سیاست امنیتی ژاپن نقش داشته است.

 کیودو همچنین به نقل از این مقام در گزارش خود  نوشت: «در نهایت، ما فقط می‌توانیم به خودمان تکیه کنیم تا داشتن سلاح هسته‌ای را توجیه کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن