پیونگ یانگ:
جاهطلبیهای هستهای توکیو باید به هر قیمتی متوقف شود
کره شمالی اعلام کرد که هرگونه تلاشی از سوی ژاپن برای تجهیز هستهای باید به هر قیمتی متوقف شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی امروز -یکشنبه- پس از گزارشهایی مبنی بر اینکه یک مقام ژاپنی پیشنهاد داده است که کشورش به سلاح هستهای دست یابد، هشدار داد که جاهطلبیهای هستهای ژاپن باید به هر قیمتی متوقف شود.
خبرگزاری کیودو نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که یک مقام در دفتر نخستوزیر گفته: «من معتقدم که ما باید سلاح هستهای داشته باشیم».
این خبرگزاری خاطرنشان کرد که این مقام در تدوین سیاست امنیتی ژاپن نقش داشته است.
کیودو همچنین به نقل از این مقام در گزارش خود نوشت: «در نهایت، ما فقط میتوانیم به خودمان تکیه کنیم تا داشتن سلاح هستهای را توجیه کند».