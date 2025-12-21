خبرگزاری کار ایران
زلنسکی:

آمریکا چهارچوب جدیدی برای مذاکرات کی‌یف-مسکو ارائه کرد

آمریکا چهارچوب جدیدی برای مذاکرات کی‌یف-مسکو ارائه کرد
رئیس‌جمهور اوکراین از پیشنهاد ایالات متحده برای برگزاری یه فرمت جدید مذاکرات صلح میان مسکو و کی‌یف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته شنبه- گفت که ایالات متحده چهارچوب جدید احتمالی برای مذاکرانت صلح یان روسیه و اوکراین با حضور آمریکا و مشاکمرت احتمالی نمایندگان اروپا را ارائه کرده است.

زلنسکی گفت: «کی‌یف زمانی‌که مشخص شود گفت‌وگوها با مذاکره کنندگان آمریکایی که روز جمعه از سر گرفته شد مثلت است در رابطه با این چهارچوب تصمیم گیری می‌کند».

وی افزود که برنامه دارد تا این مسئله را با «رستم اومروف»، رئیس هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، مطرح کند.

رئیس جمهور اوکراین در جمع خبرنگاران در کی‌یف به جزئیات مربوط به نوع قالب پیشنهادی دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، اشاره‌ای نکرد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
