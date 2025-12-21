خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دا سیلوا:

مداخله مسلحانه در ونزوئلا یک فاجعه انسانی‌ خواهد بود

مداخله مسلحانه در ونزوئلا یک فاجعه انسانی‌ خواهد بود
کد خبر : 1730626
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور برزیل، ‌گفت که در مواجهه با تشدید اقدامات ایالات متحده علیه همسایه منطقه‌ای‌اش، ونزوئلا، «مداخله مسلحانه در ونزوئلا یک فاجعه انسانی» خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، ‌گفت که در مواجهه با تشدید اقدامات ایالات متحده علیه همسایه منطقه‌ای‌اش، ونزوئلا، «مداخله مسلحانه در ونزوئلا یک فاجعه انسانی» خواهد بود.

در جریان اجلاس بلوک مرکوسور آمریکای جنوبی در فوز دو ایگواسو، شهری در جنوب برزیل، لولا اظهارات تندتری علیه آنچه که به گفته او «سابقه‌ای خطرناک برای جهان» خواهد بود، ایراد کرد.

وی افزود، بیش از چهار دهه پس از جنگ فالکلند بین آرژانتین و بریتانیا، «قاره آمریکای جنوبی بار دیگر در سایه حضور نظامی یک قدرت فرامنطقه‌ای قرار گرفته است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن