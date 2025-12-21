دا سیلوا:
مداخله مسلحانه در ونزوئلا یک فاجعه انسانی خواهد بود
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیسجمهور برزیل، گفت که در مواجهه با تشدید اقدامات ایالات متحده علیه همسایه منطقهایاش، ونزوئلا، «مداخله مسلحانه در ونزوئلا یک فاجعه انسانی» خواهد بود.
در جریان اجلاس بلوک مرکوسور آمریکای جنوبی در فوز دو ایگواسو، شهری در جنوب برزیل، لولا اظهارات تندتری علیه آنچه که به گفته او «سابقهای خطرناک برای جهان» خواهد بود، ایراد کرد.
وی افزود، بیش از چهار دهه پس از جنگ فالکلند بین آرژانتین و بریتانیا، «قاره آمریکای جنوبی بار دیگر در سایه حضور نظامی یک قدرت فرامنطقهای قرار گرفته است.»