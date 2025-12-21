به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ «آنا پائولینا لونا»، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، برخی از همکارانش در قوه مقننه ایالات متحده را به تلاش برای مانع‌تراشی در حل و فصل مناقشه اوکراین متهم کرد و اظهار داشت که آن‌ها در ادامه مناقشه اوکراین ذینفع هستند.

لونا ‌گفت: «قانون‌گذارانی در مجلس نمایندگان و سنا هستند که آشکارا با آنچه رئیس‌جمهور ترامپ انجام می‌دهد، آنچه استیو ویتکاف انجام می‌دهد و آنچه جارد کوشنر انجام می‌دهد، مخالفت می‌کنند، زیرا آن‌ها از ادامه مناقشه در اوکراین منافع شخصی و سود می‌برند.»

وی خاطرنشان کرد که هرگز شخصاً به نفع ارائه حمایت مالی به اوکراین رأی نداده است.

