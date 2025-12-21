خبرگزاری کار ایران
عضو کنگره آمریکا:

برخی سیاستمدارن ایالات متحده از ادامه مناقشه اوکراین سود می‌برند

عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، برخی از همکارانش در قوه مقننه ایالات متحده را به تلاش برای مانع‌تراشی در حل و فصل مناقشه اوکراین متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ «آنا پائولینا لونا»، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، برخی از همکارانش در قوه مقننه ایالات متحده را به تلاش برای مانع‌تراشی در حل و فصل مناقشه اوکراین متهم کرد و اظهار داشت که آن‌ها در ادامه مناقشه اوکراین ذینفع هستند.

لونا ‌گفت: «قانون‌گذارانی در مجلس نمایندگان و سنا هستند که آشکارا با آنچه رئیس‌جمهور ترامپ انجام می‌دهد، آنچه استیو ویتکاف انجام می‌دهد و آنچه جارد کوشنر انجام می‌دهد، مخالفت می‌کنند، زیرا آن‌ها از ادامه مناقشه در اوکراین منافع شخصی و سود می‌برند.»

وی خاطرنشان کرد که هرگز شخصاً به نفع ارائه حمایت مالی به اوکراین رأی نداده است.

 

