کاراکاس:

ربودن نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ به شورای امنیت شکایت می‌کنیم

کاراکاس با محکوم‌کردن اقدام واشنگتن در ربودن یک کشتی خصوصی حامل نفت ونزوئلا، اعلام کرد که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش ایلنا، کاراکاس با محکوم‌کردن اقدام واشنگتن در ربودن یک کشتی خصوصی حامل نفت ونزوئلا، اعلام کرد که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش منابع رسمی، دولت کاراکاس تأکید کرد که آمریکا یک نفتکش دیگر را که در حال انتقال نفت ونزوئلا بوده، به‌طور غیرقانونی توقیف کرده است. ونزوئلا این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و آزادی کشتیرانی خوانده است. 

دولت ونزوئلا همچنین اعلام کرد که در واکنش به این اقدام، شکایتی رسمی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد و مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام را متوجه واشنگتن دانست.

 

 

