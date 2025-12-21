به گزارش ایلنا، «تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد که ارزیابی‌های اطلاعاتی واشنگتن نشان می‌دهد روسیه در شرایط کنونی توانایی تهاجم و اشغال کامل اوکراین را ندارد و به‌همین دلیل، ادعاهای مربوط به تهدید روسیه علیه کل اروپا فاقد مبنای واقعی است.

وی افزود: «بر اساس برآوردهای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، مسکو در پی پرهیز از گسترش درگیری و اجتناب از جنگی فراگیر با ناتو است».

گابارد همچنین با انتقاد از آنچه «دولت پنهان» خواند، گفت که جریان‌های جنگ‌طلب در ساختار قدرت آمریکا می‌کوشند تلاش‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور »برای دستیابی به صلح» در اوکراین و حتی در سطح اروپا را تضعیف و بی‌اثر کنند.

