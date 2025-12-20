حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
منابع میدانی از جنوب لبنان گزارش دادند که پهپادهای رژیم صهیونیتسی شامگاه شنبه چندین حمله علیه مناطق مرزی انجام دادند.
بر اساس این گزارش، یک پهپاد منطقه «الطیبه» در شهرستان «مرجعیون» را هدف قرار داد و پهپادی دیگر با پرتاب بمب، منطقه «بلیدا» را مورد حمله قرار داد. همچنین یک پهپاد انتحاری یکی از خانههایی را که پیشتر در جریان تجاوزهای اسرائیل آسیب دیده بود، هدف گرفت.
نیروهای اشغالگر از شهرک «مسکاف عام» بهسوی محور «عدیسه–کفرکلا» در نوار مرزی تیراندازی کردند.
این اقدامها در حالی ادامه دارد که رژیم صهیونیستی با وجود توافق توقف خصومتها و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، همچنان پنج نقطه در جنوب لبنان را در اشغال خود نگه داشته است؛ موضوعی که در تضاد با پایبندی کامل لبنان به مفاد این توافق ارزیابی میشود.