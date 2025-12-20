به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گوستاو گرسل»، کارشناس امنیتی آلمانی، به دی ولت گفت اظهارات «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در مورد کشورهای اروپایی منعکس‌کننده موضع «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و حامیانش است.

گرسل اظهار داشت: «[پوتین] آشکارا در حال سخنرانی برای مخاطبانی در ایالات متحده نیز هست. این لفاظی که اتحادیه اروپا، به اصطلاح، یک غول بوروکراتیک لیبرال است که اروپا را به سمت نابودی فرهنگی سوق می‌دهد، البته با ترامپ و حامیانش همخوانی دارد.»

وی اظهار داشت که این موضع، روابط پرتنش بین نخبگان اروپایی و دولت ترامپ را به طور قابل توجهی پیچیده‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام/