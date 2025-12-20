کارشناس آلمانی:
اظهارات پوتین درباره اروپا، منعکسکننده موضع ترامپ است
یک کارشناس امنیتی آلمان گفت اظهارات رئیس جمهور روسیه، در مورد کشورهای اروپایی منعکسکننده موضع رئیس جمهور آمریکا و حامیانش است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گوستاو گرسل»، کارشناس امنیتی آلمانی، به دی ولت گفت اظهارات «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در مورد کشورهای اروپایی منعکسکننده موضع «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و حامیانش است.
گرسل اظهار داشت: «[پوتین] آشکارا در حال سخنرانی برای مخاطبانی در ایالات متحده نیز هست. این لفاظی که اتحادیه اروپا، به اصطلاح، یک غول بوروکراتیک لیبرال است که اروپا را به سمت نابودی فرهنگی سوق میدهد، البته با ترامپ و حامیانش همخوانی دارد.»
وی اظهار داشت که این موضع، روابط پرتنش بین نخبگان اروپایی و دولت ترامپ را به طور قابل توجهی پیچیدهتر خواهد کرد.