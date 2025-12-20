خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شورای امنیت از رواندا خواست شرق کنگو را ترک کند

شورای امنیت از رواندا خواست شرق کنگو را ترک کند
کد خبر : 1730409
لینک کوتاه کپی شد.

شورای امینت سازمان ملل متحد ضمن درخواست از رواندا برای ترک شرق کنگو، ماموریت حفاظت از صلح در منطقه را یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، شورای امنیت سازمان ملل متحد از رواندا خواسته است تا نیروهای خود را از شرق کنگو خارج کند و ماموریت محافظت از صلح سازمان ملل در کنگو، «مونوسکو» را به مدت یک سال تمدید کرد.اقدامی‌که به دنبال تداوم درگیری‌ها دراین منطقه علی‌رغم توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده، صورت گرفت.

قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد روزگذشته -جمعه- حمله شورشیان «ام۲۳» تحت حمایت رواندا را محکوم و از این کشور خواست تا حمایت از شورشیان را متوقف و نیروهای خودرا از این منطقه خارج کند.

شورای امنیت همچنین در قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا تصویب شد، ماموریت نیروهای حافظ صلح را تمدید کرد و حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ پرسنل نظامی را در این کشور نگه داشت.

این قطعنامه در حالی صادر می‌شود که ام ۲۳ روز چهارشنبه ادعا کرد که از «اوویرا»، یک شهر استراتژیک در شرق کنگو که هفته گذشته تصرف کرده بود، عقب‌نشینی کرده است، 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن