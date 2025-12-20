شورای امنیت از رواندا خواست شرق کنگو را ترک کند

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، شورای امنیت سازمان ملل متحد از رواندا خواسته است تا نیروهای خود را از شرق کنگو خارج کند و ماموریت محافظت از صلح سازمان ملل در کنگو، «مونوسکو» را به مدت یک سال تمدید کرد.اقدامی‌که به دنبال تداوم درگیری‌ها دراین منطقه علی‌رغم توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده، صورت گرفت.

قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد روزگذشته -جمعه- حمله شورشیان «ام۲۳» تحت حمایت رواندا را محکوم و از این کشور خواست تا حمایت از شورشیان را متوقف و نیروهای خودرا از این منطقه خارج کند.

شورای امنیت همچنین در قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا تصویب شد، ماموریت نیروهای حافظ صلح را تمدید کرد و حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ پرسنل نظامی را در این کشور نگه داشت.

این قطعنامه در حالی صادر می‌شود که ام ۲۳ روز چهارشنبه ادعا کرد که از «اوویرا»، یک شهر استراتژیک در شرق کنگو که هفته گذشته تصرف کرده بود، عقب‌نشینی کرده است،

