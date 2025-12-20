خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

کنترل دو شهر دیگر در شرق اوکراین را به دست گرفتیم

وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل دو شهر دیکگر در شرق اوکراین خهبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روئسیا الیوم، وزارت دفاه روسیه اعلام کرد که نیروهایش کنترل  دو شهر دیگر در شرق اوکراین  را به دست گرفتند.

این وزارت خانه اعلام کرد که نیروهایش شهرهای «ویوسکویه» در منطقه سومی و «سوتلویه» در جمهوری خلق دونستک را به دست گرفتند و به پیشروی در تمامی جبهه‌ها ادامه می‌دهند.

این وزارتخانه همچنین در گزارش خود اعلام کرد که نیروهایش یک موشک دوربرد  «نپتون» و ۱۱۸ پهپاد را سرنگون کردند.

 

 

