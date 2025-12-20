خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال گزارش داد:

۵ مانع دست‌یابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی پنج مانع اصلی دست‌یابی به توافق میان روسیه و اوکراین پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال گزارش داد که مسائل ارضی، پیوستن اوکراین به ناتو، اندازه نیروهای مسلح اوکراین، وضعیت زبان روسی و کنترل بر نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به عنوان پنج نقطه اصلی اختلاف که می‌تواند مانع توافق صلح بین روسیه و اوکراین شود، شناسایی شده‌اند.

در مورد مسئله اراضی، روسیه خواستار خروج اوکراین از دونباس است که ایالات متحده نیز انتظار آن را دارد، اما کی‌یف از دادن امتیاز خودداری می‌کند.

 اوکراین همچنین با وجود اذعان «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور این کشور به مخالفت ایالات متحده با عضویت کی‌یف در ناتو، از کنار گذاشتن پیشنهاد عضویت خود خودداری می‌کند.

علاوه بر این، هیچ وضوحی در مورد اندازه ارتش اوکراین در زمان صلح وجود ندارد، ایالات متحده در ابتدا ۶۰۰ هزار پرسنل را پیشنهاد کرد، در حالی‌که کی‌یف و اروپا بر ۸۰۰ هزار نفر اصرار دارند.

به گزارش وال استریت ژورنال، یکی دیگر از نکات مورد اختلاف این واقعیت است که روسیه اصرار دارد که کی‌یف به زبان روسی وضعیت زبان دولتی اعطا کند، نکته‌ای که در طرح اولیه صلح ایالات متحده گنجانده شده است، اما رهبری اوکراین تایید نکرده است که تبعیض علیه زبان، رسانه‌ها و میراث فرهنگی روسیه را متوقف خواهد کرد.

مانع نهایی، کنترل بر نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا است، چرا که کی‌یف پیشنهاد آمریکا برای کنترل مشترک را ناعادلانه می‌داند.

 به گزارش این روزنامه، زلنسکی اظهار داشته است که سازوکارهایی برای غیرنظامی‌سازی و تامین مالی تعمیرات آن تدوین نشده است.

